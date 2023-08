Siguen los ajustes de las rutas de Transmilenio, para mejorar el servicio y agilizar el desplazamiento.

Desde este sábado entraron en operación los cambios de las rutas H21 – D21, que conectan los portales Tunal y Calle 80. Ahora, ya no transitarán por la avenida Caracas, sino por la NQS.

De acuerdo con Transmilenio, que hace unos días tuvo susto por un paquete sospechoso, la ruta D21, que va en sentido Portal Tunal-Calle 80, operará de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. Por su parte, la H21, que va en sentido Calle 80-Portal Tunal, prestará su servicio de 4:30 a.m. a 11:00 de p.m.

Las rutas tendrán paradas en las siguientes estaciones: Portal Calle 80, Kra 90, Av. Cali, Granja Kra 77, Minuto de Dios, Av. 68, 7 de agosto, Movistar Arena, Campín – UAN, Ricaurte, Guatoque – Veraguas, Nariño, Fucha, Calle 40 Sur, Santa Lucía y Portal del Tunal

Rutas alternas

Para quienes tomaban alguna de estas rutas, para llevar a la Avenida Caracas, la entidad señaló que para cubrir esa demanda estará la H20, que ahora opera desde las 4:30 a.m. a 10:00 p.m., y los sábados de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. La ruta tendrá paradas en Portal 80, Quirigua, Granja – Kra 77, Boyacá, Ferias, Avenida 68, Polo, Flores, Calle 63, Calle 45, Calle 34, Calle 26, Calle 19 Av. Jiménez, Restrepo, Calle 40 Sur y Portal de Usme.

También la ruta DJ24, que opera de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 10:15 p.m. y los sábados de 5:30 a.m. a 8:30 p.m., con las siguientes paradas: Portal 80, Carrera 90, Av. Cali, Granja – Kra 77, Minuto de Dios, Carrera 47, Escuela Militar, Polo, Calle 76, Calle 72, Calle 57, Marly, Av. 39 y Universidades. Además, la ruta 6, que presta su servicio entre el Portal de la 80 y la estación Universidades, de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.; los sábados de 5:00 a 11:00 p.m., y los domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. Para quienes inician su viaje en el portal Tunal, para llegar a la avenida Caracas, podrán tomar la ruta BH13, que opera de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

