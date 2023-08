Un conductor, que ofrece servicio de transporte por medio de una aplicación móvil, resultó víctima de un grupo delicuencial, que lo atacó y le robó el vehículo y sus objetos personales.

Los hechos ocurrieron en el barrio Molinos, Bogotá, sobre las 9 de la noche del martes 8 de agosto. Sin embargo, la denuncia se conoció en los últimos días.

De acuerdo con la víctima, dos de los delincuentes solicitaron un servicio por medio de la plataforma digital. Los supuestos usuarios abordaron el carro al frente del Centro Comercial Hayuelos e indicaron que su punto de destino era el barrio Molinos, en la localidad de Usme. Al llegar allí, el conductor es atacado por otro sujeto que intenta abrir el vehículo.

“Al momento de finalizar el servicio acá en el barrio Molinos, me abordó otro sujeto, me abre la puerta de atrás, me pasan para atrás, me amarran las manos y me dirigen hacia un sector muy boscoso. En este sector es donde me amedrentan con arma de fuego”, contó el conductor a Noticias Caracol.