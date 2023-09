Hacia las 8:25 de la mañana de este miércoles, Transmilenio reportó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos buses biarticulados que se movilizaban por la avenida Las Américas.

(Vea también: “Se cree el mesías”: Claudia López, sin piedad con Petro por frenar proyectos en Bogotá)

El choque se presentó en la calle 13 con carrera 46, en el sector de Puente Aranda, y por ende se suspendió la operación de la estación que lleva el mismo nombre de la localidad.

De acuerdo con las primeras informaciones, cinco personas resultaron heridas producto del impacto, pero todo parece indicar que no sufrieron afectaciones graves. Así lo confirmó el periodista Efrain Arce en su cuenta de X (antes Twitter).

En dicha red social circularon imágenes que mostraron la magnitud del accidente y en ellas se aprecia cómo el vidrio panorámico del bus que estrelló al otro por detrás quedó completamente quebrado.

Los hechos son materia de investigación, pero de acuerdo con Blu Radio se cree que el bus que provocó el siniestro presentó fallas mecánicas y terminó estrellándose.

Lee También

En ese momento, algunas personas que viajaban de pie dentro del biarticulado cayeron al suelo y fue allí donde se habrían lesionado.

Según confirmó Transmilenio, por ahora no hay paso en el sentido occidente oriente por el lugar y la flota de buses pasará al carril mixto.

No hay paso en el sentido occidente – oriente. La flota sale al carril mixto. pic.twitter.com/WOTgrc9Vm1

Acá, algunos videos y fotos del accidente:

#BOGOTÁ. A esta hora (8:36 am), autoridades siguen atendiendo un accidente de tránsito entre dos buses articulados en la Calle 13 con Carrera 46, no hay paso en sentido occidente – oriente. No hay operación en la estación Puente Aranda, informa @TransMilenio. Video: @AnaReyes_57 pic.twitter.com/TP64DJJ2oH

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 13, 2023