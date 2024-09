Ni una sola diálisis ha podido recibir esta semana Jefferson Cuesta Ramos por cuenta de los bloqueos del paro camionero en el país que le han impedido llegar a su natal Barranquilla, donde día por medio debe someterse a este tratamiento vital.

Este barranquillero, de 40 años, realizó un viaje de trabajo a Ibagué y planeó estar de vuelta en la capital del Atlántico el pasado lunes para hacerse su tratamiento, pero el regreso se vio interrumpido a mitad de camino cuando el bus de servicio público en el que se movilizaba quedó atrapado en uno de los bloqueos que adelantan los camioneros en el sur del Cesar.

Con escasa comida, sin bebida y a la deriva, Jefferson esperó en el trancón día y medio hasta que su cuerpo empezó a sufrir las consecuencias de la falta de diálisis y debió ser trasladado de urgencias a una clínica de Aguachica.

“Mi cuerpo colapsó y está pidiendo diálisis, no puedo respirar y se me hincharon las piernas. He pasado por dos clínicas y ninguna tiene convenio con la EPS Mutual Ser (a la que está afiliado), así que no me han podido dialisar”, dijo a Blu Radio.