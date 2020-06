green

Montañez aseguró en su cuenta de Twitter que era una de las personas que en un principio no le tenían miedo a la muerte y al coronavirus. Sin embargo, su percepción sobre la vida y el virus cambió radicalmente cuando se contagió.

La joven, de igual manera, narró en esa red social como de a pocos empezó a tener los diferentes síntomas del COVID-19. Incluso, aseguró que presentó algunas dolencias adicionales a las que produce el brote normalmente.

“Desbloqueé todos los niveles de síntomas del virus y descubrí algunos otros: La caída del cabello y llagas en la nuca y boca por la fiebre alta, son algunos de ellos… También perdí el olfato y el sentido del gusto”, indicó.

A pesar de que intentó no tener ningún contacto con sus familiares, Montañez terminó infectado a su madre. “Tuve mucho cargo de conciencia y le oré a Dios principalmente para que ella se recuperara”, agregó.

También enfatizó que la mayoría de medicamentos que recomiendan para tratar el coronavirus, como la cloroquina o la hidroxicloroquina, “bajan las defensas”, “empeoran los síntomas” y “no curan la enfermedad”.

La bloguera finalmente manifestó en Twitter que ya encuentra mejor, al igual que su madre, pese a que todavía no se han recuperado al 100 % y siguen siendo positivas para COVID-19. “No sé si el virus desaparezca algún día de nuestros cuerpos o si nos toque aprender a vivir con él”, concluyó.

De acuerdo con el último balance del ministerio de Salud, en Colombia se han presentado hasta el momento 1.259 muertes asociadas al virus y 39.236 casos de contagio, siendo Bogotá la ciudad más afectada.

El miedo me llegó en medio de una taquicardia y falta de oxígeno a consecuencia del virus, miedo que sentí por primera vez en mi vida (debo aclarar que nunca he tenido problemas cardiovasculares). Confieso que el temor no era tanto por mí, sino por el dolor que podría causarle — Sälsa e' tomatë 🍅 (@Chris_Montz) June 7, 2020

decidí ser valiente, aguantar la arremetida del Covid-19 y sobre todo hacer lo posible para no ir a un hospital. Desbloqueé todos los niveles de síntomas del virus y descubrí algunos otros: La caída del cabello y llagas en la nuca y boca por la fiebre alta, son algunos de ellos. — Sälsa e' tomatë 🍅 (@Chris_Montz) June 7, 2020

empeoran los síntomas, 'queman' el estómago y no curan el Covid-19. Los dolores de cabeza son intensos, recuerdo que pensaba que de explotarme arruinaría la decoración de la habitación. Tuve infección estomacal, fiebre de 40 varias veces en un mismo día, dolor corporal y — Sälsa e' tomatë 🍅 (@Chris_Montz) June 7, 2020

Lloré mucho, me deprimí y a pesar de la lucha por alejarme de los hospitales, no aguanté más y fui dos veces a urgencias. También perdí el olfato y el sentido del gusto y aunque puede parecer malo, me ayudó a comer lo que preparaban mis tías que son pésimas cocineras. — Sälsa e' tomatë 🍅 (@Chris_Montz) June 7, 2020

Ya no hay fiebre, ni vómitos, ni diarrea, ni dolores de cabeza, pero sufro ataques de pánico y ansiedad, tengo miedo hasta de abrir las ventanas, tengo los nervios alterados, me tiemblan mucho las manos, siento que no seré la misma persona después de esto. — Sälsa e' tomatë 🍅 (@Chris_Montz) June 7, 2020