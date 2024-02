Jeider Padilla, de 41 años, murió en la urbanización La Playa, en Barranquilla, tras recibir un tiro en la pierna en medio de un procedimiento policial. Su familia denuncia que un patrullero fue quien le disparó.

El coronel Dave Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, precisó que se envió “una patrulla al servicio de vigilancia a atender un caso de violencia intrafamiliar que derivó en un procedimiento donde una persona pierde la vida, al parecer, el particular que venía agrediendo a su esposa“.

Yukardis Padilla, hermana del fallecido, dice que no entiende “¿por qué sus acciones (de los uniformados) de sacar sus armas y hacer tiros? Porque ellos hicieron cuatro tiros y sobre todo que estaban dentro. El cuarto tiro que hicieron, se lo hicieron directamente en la pierna de mi hermano adentro, aquí en la terraza”.

Nohemit Rojano, mamá del fallecido, comenta que vio “al hijo mío en un charco de sangre y yo me tiré sobre el hijo mío dando gritos porque… No, eso es impactante, yo no quisiera ni recordar ese momento”.