Momentos de pánico vivieron los vecinos del edificio Magnolio en la calle 97 # 11a-52, después de que en uno de los apartamentos se registró una balacera que dejó hasta el momento el saldo de un herido. Pulzo pudo constatar que se trató de un intento de robo contra una persona que fue a cambiar divisas en este inmueble.

Detalles de la balacera en Bogotá, cerca del Parque de la 93

“Iba a ser un negocio de comprar unas divisas en uno de los apartamentos del edificio y en el momento en que saqué el dinero salieron unas personas de las habitaciones. Nos encañonaron y nos robaron la plata, me hirieron con armas traumáticas, por fortuna no pasó a mayores”, comentó la víctima del robo, que no quiso dar su identidad por razones de seguridad.

La Policía Nacional llegó hasta este lugar y capturó a cuatro personas, quienes serían los presuntos delincuentes que encañonaron a la víctima, quien resultó herido en su abdomen, al parecer con un arma traumática.

Además, las autoridades detuvieron a un conductor que se hacía pasar como Uber, quien llevó a los delincuentes hasta este lugar. El señor cree que este trabajador haría parte de la banda criminal que lo encañonó y le robó su dinero.

La zona se mantiene acordonada por la Policía y en el lugar ya se encuentra la Fiscalía para hacer las averiguaciones respectivas del caso. Incluso, algunos vecinos manifestaron que en varias zonas del edificio permanecen otros ladrones que no han sido capturados, aunque esa información no ha sido confirmada por las autoridades.