El audio, divulgado por la emisora Ecos del Combeima, dura casi 4 minutos y se escucha a Paloma Valencia hablar con otros miembros de su bancada sobre posibles estrategias de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores que se llevarán a cabo en octubre.

En un aparte del diálogo, la senadora afirma: “una cosa que es interesante con los liberales, y se los planteo aquí para irlo pensando, es que [Guillermo] Santos se quede en la alcaldía. Santos puede ganar esa alcaldía en una coalición con nosotros y con las otras fuerzas. Garantizar para los liberales la alcaldía y que hagamos una interpartidista para la gobernación. Yo creo que es una cosa que podemos pensar”.

Se desconoce quién reveló el audio, que causó malestar entre la propia senadora y el uribismo en general, puesto que el partido liberal se declaró independiente al Gobierno del presidente Duque. Paloma Valencia rechazó la filtración con un mensaje en su cuenta de Twitter:

Me parece muy triste que gente del @CeDemocratico filtren de mala fe un audio de la reunión, donde se ponía de ejemplo algún tipo de alianza que se pudiera hacer. No me he reunido con el ex senador Santos ni hemos tenido ninguna conversación al respecto.

