De acuerdo con el testimonio de un pasajero del Sistema de transporte integrado (Sitp), entregado a Caracol Radio, “varios delincuentes intentaron abrir las puertas del SITP en el que nos movilizamos. Con los pasajeros logramos trancarlas para que no ingresaran. Tenían puñales y alcanzaron a herir a un señor”.

El bus que habría sido atacado se movilizaba a las 8:40 de la noche de este sábado sobre la avenida 68 con calle 63, en inmediaciones al Parque Simón Bolívar, donde se llevaba a cabo el primer día de este festival musical gratuito, indicó ese mismo medio.

“Por fortuna no pudieron ingresar al vehículo, pero no había ninguna presencia de la policía en el lugar”, señaló el testigo a la emisora, donde se quejó de la falta de seguridad para los transeúntes pese a los antecedentes que se han registrado en años anteriores alrededor del evento.

Alrededor de cinco vehículos que transitaban por allí resultaron con los vidrios rotos y sus conductores fueron robados, resumió Caracol Radio.

Al respecto, una de las presuntas víctimas de los desmanes le dijo a Citynoticias que “un poco de vándalos” le rompieron los vidrios delanteros del carro y se llevaron 140.000 pesos.

Por su parte, una mujer que se transportaba en su motocicleta le aseguró al noticiero que también fue víctima de los actos de vandalismo.

“Iba para mi trabajo y se me acercaron como 10 muchachos y me botaron de la moto y me robaron todo […] lo único que pude recuperar fue la moto”, aseguró al informativo.