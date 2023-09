En horas de la mañana de este viernes, un vehículo con 150 kilos de explosivos fue detonado en la subestación de la Policía del corregimiento de Potrerito en zona rural de Jamundí.

De acuerdo con las autoridades, doce personas resultaron heridas, siete por aturdimiento, entre ellas cuatro menores de edad. Frente a esto, ofrecieron una recompensa de $ 70 millones de pesos por los responsables de este hecho.

El Noticiero 90 Minutos, aliado de Pulzo, se trasladó al lugar de los hechos y conoció de cerca la situación de los habitantes del sector afectado por el ‘carro bomba’.

Uno de los afectados fue Gerardino Moreno, quien con voz temblorosa relató cómo vivió el angustiante momento:

“Mi señora salió a comprar unas arepas, un policía le dijo que no saliera porque había peligro”.

El hombre comentó que su esposa tomó otro camino, sin embargo, fue alcanzada por la onda explosiva y resultó con una herida en su frente. Se conoció que actualmente se encuentra siendo atendida en un centro médico.

Don Gerardino manifestó su impotencia e indignación ante este tipo de atentados contra la ciudadanía:

“¿Qué culpa tiene el civil de lo que pasa? Para qué atentan contra ellos (la policía) y contra uno, ellos lo único malo que hacen es defenderlo a uno”.

Además, indicó que su vivienda presentó varias afectaciones, entre ellas, el techo de su casa.

Por su parte, Jhon Calderón, propietario de la vivienda más cercana de esta explosión, narró que hacia las 8:00 a.m. dejaron abandonado el ‘carro bomba’ al lado de su vivienda.

“Estamos sanos y salvos, pero es un daño colateral de esta guerra sin sentido, que está aquejando a toda esta comunidad. Nosotros llevamos una tradición familiar en la casa de más de 50 años, donde no hemos sido ajenos a los ataques de esta estación de Potrerito y ese es el problema que hay con las estaciones de Policía que están dentro del casco urbano”.

De igual forma, reiteró que, al ser vecinos de una estación de policía, reiterativamente “hemos sufrido daño colateral, no es la primera vez, pero no tan a gran escala, lo de hoy es algo casi que apocalíptico”, pues las paredes y quedaron afectadas, así pues, “fue casi que un milagro que mi mamá pudo sacar a mis sobrinos y llevarlos hacia la parte de atrás”.

“Hago un llamado a la sensatez a todos los entes que están en conflicto en este momento, no solo en el territorio de Potrerito, sino en todo Jamundí. Sé que dentro del conflicto todo lo bélico tiene para ellos un sentido, que para nosotros no tiene razón de ser. Entonces, la invitación es a no a atacar a la comunidad y al diálogo entre el Gobierno Nacional y los grupos armados”, expresó Jhon.

