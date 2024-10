Por: Más allá del silencio

El país permanece trastornado por los hechos de violencia contra los niños, como el de Sofia Delgado y el más reciente ocurrido con Alexis Delgado Ramírez, un pequeño de tan solo 2 años y ocho meses. Aunque en un principio se hablaba de que el niño se había caído de un caballo, las autoridades informaron que Alexis había sido víctima de tortura, abuso y posteriormente fue asesinado.

Alexis había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes 18 de octubre, pero finalmente hallaron su cuerpo sin vida. La primera versión de este caso fue que Carlos Herrán, la pareja de Jeimy Ramírez, tía del pequeño y quienes tenían la custodia de Alexis, lo había llevado en caballo a un sector cercano en San Cayetano, Cundinamarca y en la noche en estado de embriaguez dejó caer al menor de edad.

Apenas el señor se dio cuenta que Alexis estaba muerto, lo ocultó bajo unas piedras. Sin embargo, a las autoridades no les convenció la versión y siguieron investigando. Cuatro días después de hacerle los respectivos análisis, Medicina Legal afirmó que el pequeño fue asesinado y el presunto responsable fue imputado por los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años .

Rafael Poveda, junto con el psicólogo forense Roberto Sicard, hablaron en el podcast ‘Más allá del silencio’ sobre los pedófilos y los comportamientos que tienen estos monstruos en la sociedad.

¿Por qué el crimen contra Alexis Delgado habría pasado desapercibido?

Para Sicard, hay algo que llama la atención en este caso y es que se confirma la teoría sobre los pedófilos. Estos personajes siempre transmiten confiabilidad y por esto es que desafortunadamente estos criminales pueden cometer este tipo de delitos, ya que en principio nadie sospecharía de ellos.

A pesar de que Carlos Herrán no tenía antecedentes, no significa que no hubiera cometido estos actos atroces anteriormente. Algo que explica el Psicólogo es que la sociedad está acostumbrada a que los datos están basados en las investigaciones y delitos cometidos anteriormente. Además, que se centran en cascos urbanos

“En el campo nadie sabe lo que ocurre, estamos acostumbrados a que los datos están basados en casos de ciudades. Por ejemplo en el caso de Sofía se dio en cascos urbanos, donde hay más probabilidad de obtener más información, pero en el campo nadie sabe lo que ocurre en el campo. La mayoría de los casos de abuso infantil que se dan en el campo son absolutamente desconocidos, porque es en una vereda muy lejano o en un pueblo muy pequeño y nadie sabe que puede hacer un pedófilo”.

La periodista Laura Ayala del programa Testigo Directo entrevistó a Luz Angelica Ramírez, la madre de Alexis, la cual el psicólogo forense analiza las respuestas y como habla la mujer al dar la entrevista. “Lo que podemos ver en la entrevista es sin duda una persona que tiene mucha rabia con quien sería su hermana. Supongo que es una respuesta normal, pero llama la atención las micro-expresiones en relación a que amaba a su hijo, pero negaba con la cabeza, lo cual resulta incoherente al mensaje”.

Algo que resaltan en el ‘podcast’ es que la muerte del niño se pudo haber evitado; el experto explica que el niño no murió espontáneamente y que tristemente desde que nació ya venía con una serie de eventos desafortunados. Por ejemplo, desde pequeño el niño tuvo problemas en su peso.

Además, Alexis tenía una respuesta afectiva muy limitada y esto se puede ver en las fotos, ya que en casi ninguna sonreía y un factor importante es que el menor no estuvo con sus padres biológicos. Al parecer el señor Carlos Steven Herrán no solo maltrataba al pequeño sino también a su pareja Jeimy Ramírez.

Una de las preguntas que hace Poveda, el periodista del ‘podcast’, es: ¿qué pasa cuando un abusador de niños toma? Sicard explica: lo que nos dice las teorías es que el pedófilo necesita un facilitador y generalmente es el alcohol o las sustancias de carácter estimulante. En este caso, el alcohol estaba facilitando la comisión de un delito; cerca del 60 % de los pedófilos requieren el uso del alcohol para sus manifestaciones y parecer ser que esto coincide con lo que la literatura científica refleja, es decir, un sujeto que tiene a su cargo a un menor de edad frágil, a un menor de edad abandonado que está en el campo solo y se está alcoholizado, el porcentaje de que un pedófilo use el alcohol para cometer actos atroces es muy alto.

Algo importante es quitarle la emocionalidad en estos casos, ser muy objetivos y cuidar mucho a los menores de edad de estos monstruos.

