“Me acaban de hackear mi teléfono. Me desactivaron el Face ID y me cambiaron el código para acceder a mi celular”, reveló Benedetti, quien dice no saber ante quién poner la queja pero también responsabiliza al fiscal general Néstor Humberto Martínez de cualquier cosa que le suceda a él o a un miembro de su familia.

El señalamiento del congresista al Fiscal continuó, de manera más contundente, en otro trino publicado después en el que asegura que le borraron “información digital” y acusa directamente al funcionario del ente acusador de ser el responsable de esta ‘chuzada’.

Benedetti dice, incluso, que además de los seguimientos que le han hecho a él desde el día de ayer, la semana pasada ejecutaron interceptaciones ilegales a sus hijos. Ante sus declaraciones un periodista le preguntó sobre quién lo había ‘chuzado’ este miércoles, y el senador no dudó al decir:

“Pues debe ser el Fiscal”.

La incertidumbre y la tensión entre Benedetti y Martínez continúa luego de las acusaciones en contra del senador de haber mandado a interceptar al Fiscal y a varios abogados, como si se fuera uno de los clientes de la empresa criminal dedicada a seguimientos ilegales que tenía sede en Ipiales, Nariño, la misma empresa por la cual está siendo investigado el general (r) Guatibonza y otros exmilitares.

Específicamente, a Benedetti se le imputa que habría pagado por interceptar 7 números telefónicos y blindar otros; una denuncia que el mismo congresista tilda como un “show de la Fiscalía”.