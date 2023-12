Distintas personas utilizan la inteligencia artificial para poder hablar con los muertos. Esta práctica se está haciendo más común conforme avanzan los días. La tecnología para recordar a nuestros seres queridos.

La tecnología avanza con rapidez gracias a la IA. Históricamente, el ser humano ha recurrido a diversas prácticas con el fin de hablar con sus muertos o deidades; en la actualidad utiliza la Inteligencia Artificial para hacerlo. Según se ha conocido, y luego de la pandemia que generó el Covid-19, muchas personas intentan recrear a sus familiares por medio de aplicaciones impulsadas con IA para hacerlo.

Y cada vez se impulsa más esta práctica. Por medio de entrevistas realizadas a las personas antes de morir, se configura la voz de la misma y se guarda en dispositivos con el fin de que puedan ser escuchadas cuando el resto de sus familiares lo deseen, aun después de que mueran.

Al igual que en series como Futurama o Black Mirror, las personas pueden hablar con personas que ya no viven. En el caso de la primera, podemos apreciar que se usan las cabezas de las personas que murieron en cápsulas con líquidos especiales que les permiten hablar, aunque en la mayoría del tiempo permanecen en reposo.

En el caso de la segunda, ya se hace uso de la tecnología para hacer este hecho realidad, usando su voz y algunas ideas principales de los individuos para dar respuestas coherentes según su personalidad.

Si bien es cierto que es una buena manera de recordar a quienes ya no están, muchas personas se plantean si es algo ético o no. Para algunos hace parte de llevar su duelo, otros tajantemente lo rechazan por respeto a la persona que ya no está. ¿Usted qué opina?, ¿Lo haría?

