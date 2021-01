green

En diálogo con Pulzo, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez aclaró varias dudas de la cuarentena obligatoria que cobija a Bogotá este fin de semana.

El funcionario fue consultado sobre dos de los sectores económicos más golpeados por la pandemia: el hotelero y el gastronómico, que frecuentemente han manifestado que se han visto afectados por las medidas de la Alcaldía de Bogotá.

En ese sentido, Gómez dijo que los restaurantes no podrán atender en los locales, pero que sí podrán llevar domicilios. De igual forma, puede haber casos en que los ciudadanos recojan sus alimentos en los establecimientos.

¿Cuarentena afectará a moteles y hoteles?

Sobre el sector hotelero, Gómez expuso que “el sistema de hoteles tiene unos protocolos de bioseguridad y unos criterios donde puede funcionar”.

Eso da una luz de esperanza a las parejas que estén buscando en donde pasar la noche. No obstante, el mensaje de la Alcaldía es claro: si no es necesario, no salga.

“El llamado es a reducir los contactos con personas con las que no nos encontramos usualmente”.

Señaló que en este pico de pandemia el riesgo de contagio es muy amplio, por lo que es mejor evitar.

Entrevista con Luis Ernesto Gómez