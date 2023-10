Continúa el revuelo por el intento de atropello que sufrió el exalcalde de Medellín Daniel Quintero cuando estaba haciendo campaña por el candidato Juan Carlos Upegui. Este martes 10 de octubre apareció el conductor señalado de querer arrollarlo. Su nombre es Daniel Betancur y habló con Blu Radio sobre el escandaloso suceso.

De acuerdo con Betancur en la emisora, el incidente ocurrió en una calle estrecha y congestionada, donde transitaban una gran cantidad de personas y vehículos. Además, dijo que no fue a propósito, pues cuando intentó maniobrar el carro para salir de la congestión, el taxi que estaba delante suyo tuvo que detenerse y en ese momento él estaba mirando a la izquierda, por lo que no pudo notar la presencia del exalcalde Quintero.

“El carro no alcanzó a tocarlo porque justo detrás de él hay un taxi. La rodilla no es tan grande, le hubiera dado también al taxi. Simplemente, ahí está y ahí mismo se para. Ahí mismo paro la marcha, pero la marcha iba a dos kilómetros por hora porque estaba muy congestionada la calle”, aseguró el conductor en la cadena radial.

Betancur también explicó en el citado medio que su vehículo es híbrido y, para que produjera sonido el motor, debía circular a más de 90 kilómetros por hora, por lo que desmintió a Quintero, que en días pasados dijo que la camioneta aceleró para espicharlo contra el taxi. El conductor también negó que el episodio tuviera que ver con una agresión política contra el exalcalde, con quien pidió una reunión.

“Me queda por decir que me gustaría entonces tener un acercamiento con el señor Daniel Quintero, donde él, entonces, viendo mi cara, reconozca que me dio la mano, porque pronto estará confundido. Que por favor dejen de publicar mi foto y de seguir publicando mis datos nuestros, me parece un tema muy delicado, un tema que puede atentar contra mi hija, contra mí”, expresó.

Finalmente, lo que también dijo el periodista Néstor Morales en Blu Radio fue que, después de la entrevista, el exalcalde Quintero lo llamó para pedirle los datos del conductor y establecer una comunicación con él.

