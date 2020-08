green

Sendoya Escobar fue entrevistado por la BBC y el relato de su existencia, que se mueve entre la tragedia humana y los visos cinematográficos (queda la duda de si obedece o no a impulsar la venta de un libro que acaba de publicar), pone otra vez a sonar el nombre del capo del narcotráfico.

Contó a ese medio, por ejemplo, que fue rescatado de una balacera en la que murió su mamá a manos de un agente del servicio secreto británico (MI6), que después lo adoptó.

Con su aparición en escena, Sendoya Escobar también le mete un fuerte ruido a la que hasta ahora se consideraba la única familia de Pablo Escobar, pues siempre se ha sostenido que su esposa fue Victoria Eugenia Henao Vallejo, de cuya unión nacieron los que también se creen los únicos hijos del capo: Juan Pablo Escobar Henao​ (nacido el 24 de febrero de 1977) y Manuela Escobar Henao​ (nacida el 24 de mayo de 1984).

Según su historia, cuando el temido capo del narcotráfico tenía 16 años embarazó a un niña llamada María Luisa Sendoya, que al cumplir 14 tuvo a Sendoya Escobar.

En lo que le dijo Sendoya Escobar a BBC es difícil no sentir que se está frente a un guion de Hollywood: aseguró que durante mucho tiempo fue perseguido por unos ‘flashbacks’ (recuerdos) sobre el tiroteo en que murió su mamá, hasta que el hombre que la mató y que luego lo adoptó (por lo que le dice papá) se los explicó.

“Le había dicho a papá varias veces: ‘¿Cuáles eran las imágenes que tenía en mi cabeza sobre una mujer con un vestido rojo y todos estos ruidos?’”, le dijo Sendoya Escobar al medio británico. “Eran solo imágenes flash que tenía desde la primera infancia. Realmente no sabía qué eran. Eran pesadillas, y él [el hombre que supuestamente mató a su mamá y lo adoptó] llenó los vacíos de mala gana, por supuesto, y me llevó mucho tiempo”.

Pero, claro, la trama no termina ahí. El relato de su infancia, obedeciendo a una básica línea del tiempo, es apenas el abrebocas de la narración de Sendoya Escobar, pues luego sostiene que su ‘papá’ lo llevaba con cierta regularidad a visitar a Pablo Escobar el mismísimo Medellín, pero con un propósito de inteligencia, pues la idea era seguir al capo para mantener informado el MI6.

Tampoco falta en esta historia un factor determinante: una fortuna perdida a la cual se podría acceder mediante unas claves secretas. Al respecto, Sendoya Escobar aseveró que hace poco le dieron (sin precisar quién o quiénes) unos códigos, que aún no ha descifrado, que pueden llevar a los millones perdidos de Pablo Escobar.

“Hay dinero allá afuera”, le dijo a BBC. “No es en efectivo, será de otras maneras”, y agregó que, si se encuentra, “la mayor parte, si no todo, debería ir directamente a causas benéficas que puedan contrarrestar directamente lo que Don Pablo Escobar le hizo a la población mundial”.

“Uno de mis recuerdos más destacados fue cuando [Pablo Escobar] puso una mano sobre mi hombro y me dijo que siempre debía recordar ser un Escobar. Ese fue un recuerdo que se me quedó grabado en la cabeza toda mi vida”, añadió en el mismo medio. “No es algo bueno. No estoy tratando de glorificar al fanático de ninguna manera. Es algo que es como es, y tienes que lidiar con eso”.