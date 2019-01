En entrevista con Caracol Radio, Angie manifestó que “fue terrible” quedar con un solo zapato y recordó que todo se debió a que había mucha gente.

“Se abrieron las puertas (del Transmilenio), me subieron a las malas y se me quedó el zapato ahí. Lamentablemente, no me pude bajar porque iba muy tarde para el trabajo, entonces fue una odisea”.