Antonio Navarro Wolff llegó hasta el popular sector para participar de las fiestas de los Reyes Magos y la Chicha —que durante 104 años se ha celebrado en Egipto— y acercarse a la gente para promocionar su campaña al segundo cargo más importante del país.

Al son de Guayacán y con la canción: ‘Oiga, mire, vea’, el candidato mostró sus mejores pasos en la mitad de una vía pública, mientras decenas de personas lo miraban, en la tarde de este domingo 6 de enero.

Con destreza y sin ningún impedimento, el exsenador bailó con su implante de la pierna izquierda, el cual tiene desde que le amputaron esa extremidad por culpa de una granada que fue activada frente a su casa en Cali.

Precisamente, ese detalle llamó la atención de algunos usuarios que comentaron en la publicación: “Baila mejor que yo, y con pata de ventaja” y “Muy bien el paso dr. Navarro”.

Sin embargo, hay quienes califican su presentación como un “acto populista” para ganar seguidores y votos en la reñida carrera a las elecciones 2019 para la Alcaldía Mayor.

Otros más críticos le recordaron sus antecedentes en el extinto grupo guerrillero M-19; mientras algunos compararon la estrategia de campaña de Navarro Wolff con la del presidente Iván Duque:

Y cuando sea alcalde y le saquen el video como lo hacen con Duque? Porq en campaña todos hacen malabares sólo q los malos perdedores se quedan con eso y no avanzan. No desconozco su buen estilo para bailar, hay mucho colombiano q no le hace honor al sabor q llevamos en la sangre

— Anyela Cuervo (@anye_Cuervo) 6 de enero de 2019