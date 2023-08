El último recuerdo que Nelson Ceballos tiene de su mamá fue un abrazo que se dieron el sábado 12 de agosto, a eso de las 8:00 de la noche. Así se despidieron cuando él se fue para la casa a descansar y ella se quedó en el Hospital Venancio Díaz Díaz, de Sabaneta, donde estaba internada desde hacía un par de días.

Doce horas después, a las 8:00 a.m., del domingo, de ese centro asistencial lo llamaron y le dieron la peor noticia de su vida: su mamá había fallecido.

Según le manifestó a Q’HUBO, allí le dijeron que Liliana María Ceballos Jiménez, de 51 años, había sufrido un paro y que, aunque fue sometida a labores de reanimación, no respondió.

Sin embargo, momentos después a Nelson le enviaron un video en el que se ve a su mamá tendida en el piso del hospital, quejándose del dolor y sin recibir ninguna atención, a pesar de que a unos metros de ella había algunas enfermeras. Allí se evidencia que las trabajadoras de la salud ni se inmutaron ante las quejas de Liliana María.

Al parecer, la mujer no soportaba el dolor y al no recibir atención, tras tocar el botón en la habitación en la que estaba hospitalizada, decidió levantarse de la cama y buscar ayuda, pero en el pasillo no resistió y se desplomó.

Esa situación habría ocurrido el sábado en la noche y por eso la familia de la mujer duda de que la muerte haya ocurrido el domingo y, más bien, creen que se trató de un caso de negligencia médica. Por el caso ya se puso la respectiva demanda, además se puso en conocimiento de la Superintendencia de Salud y es investigado por la Fiscalía.

El calvario de Liliana María Ceballos inició el miércoles, 9 de agosto, cuando acudió a las Urgencias del Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, por una enfermedad gastrointestinal por la que ya había consultado varias veces este año.

Allí la dejaron hospitalizada, pero la EPS Savia Salud ordenó su remisión al hospital de Sabaneta, a pesar de que es de un menor nivel de complejidad y no contaba con las especialidades que se requerían para atender a Liliana María.

Por eso Nelson califica como negligente también a la EPS porque, además, no habría autorizado tres exámenes que su mamá necesitaba para un diagnóstico certero.

Por su parte, esta situación fue calificada por María Leonor López, gerente del Hospital Venancio Díaz Díaz, como una falta de humanización.

La funcionaria precisó que por eso se decidió despedir a las tres auxiliares de enfermería que no le brindaron atención inmediata a la paciente.

Asimismo, a través de un comunicado el hospital sostuvo que la muerte de la paciente ocurrió un día después del episodio que causó indignación y que quedó registrado en video y que su muerte “no tiene relación con el suceso antes mencionado y se da ligado a su patología de base”.

La familia de Liliana María está a la espera de que Medicina Legal les informe las causas reales de su muerte, mientras que el hospital también esperará los resultados que arrojen las investigaciones.