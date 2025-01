El trágico incidente ocurrió el pasado 6 de enero en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, cuando una grúa impactó a una joven mientras ella disfrutaba de un paseo en bicicleta con amigos durante el puente festivo de Reyes.

Karen Daniela Bermúdez, de 27 años, compartió momentos de su travesía en redes sociales y, según el reporte de las autoridades y testimonios, la grúa adelantó en un lugar prohibido, provocando que la joven, quien viajaba en el grupo, perdiera el control de su bicicleta y sufriera un fatal accidente.

Manuel Córdoba, amigo de Karen Daniela, quien iba con ella montando bicicleta, dio nuevos detalles en Noticias Caracol y explicó cómo se salvaron ellos del choque en el que murió la joven.

“Ibamos de regreso a Bogotá, nos faltaba un kilómetro para salir a la variante de Soacha. Ibamos en fila india y en ese momento veo que viene un vehículo en sentido contrario nuestro, la vía es bastante estrecha y detrás de ese vehículo viene una grúa a una velocidad alta dispuesto a adelantar, viene hacia nosotros y yo me quedo quieto. En ese momento siento que ella se queja, veo que la impacta directamente y mi compañera Paula se alcanza a tirar al pasto, en el costado derecho de la carretera”, señaló.

De igual manera, señaló en el noticiero al conductor quien, según él, habría hecho una maniobra peligrosa que pudo tener un desenlace todavía más grave: “La grúa venía directamente hacia nosotros, sobrepasando el vehículo en contravía y a una alta velocidad. A él no le importó nada que nos pasara por el lado, no nos dio espacio para reaccionar. La tragedia pudo ser peor porque nos pudo atropellar a los 3, pero solamente cogió a Daniela”.

También, Córdoba indicó que el hombre que atropelló a Daniela quiso darse a la fuga: “La grúa avanzó más de 200 metros sin detenerse y se mete al carril por el cual debía ir, mi amiga se levanta y le pide auxilio a los otros vehículos, el conductor de la grúa se detuvo más adelante porque la gente lo cerró”.

El amigo contó también en el citado medio cómo se dio cuenta de que Daniela ya estaba sin vida y la compleja experiencia que vivió al tener que dar la noticia a sus seres queridos: “Yo me acerco a Daniela, trato de encontrarle signos vitales en su cuerpo, pero no encuentro ninguno. 20 minutos o media hora después llega la ambulancia y me dicen que había perdido la vida. Fue una situación muy difícil, yo avisé a la familia que estaban en un plan de vacaciones al cual Daniela no pudo ir por temas laborales”.

Qué pasará con el conductor que arrolló a ciclista en Sibaté

Finalmente, este hombre apuntó duramente contra el conductor y lo responsabilizó de todo lo que pasó, en un accidente de tránsito en la que incluso él mismo pudo haber perdido la vida: “Fue totalmente una imprudencia, no sé cómo llamarlo, fue un asesinato porque iba directamente a nosotros, él sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba prohibido. Pudo arrollarnos a los tres, no solo pudo morir una persona, sino 3″.

De acuerdo con el abogado de la familia en el citado informe, la Fiscalía ha establecido con videos que el conductor de la grúa hizo una maniobra prohibida intentando adelantar en una línea continúa. Los testigos también han establecido que ellos estuvieron en riesgo por la conducta del conductor. La prueba de alcoholemia dio negativa y ahora se espera que lo llamen para imputación de cargos por el delito de homicidio culposo agravado.

