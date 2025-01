Una joven entusiasta del ciclismo identificada como Karen Daniela Bermúdez Caro perdió la vida en un lamentable accidente el pasado 6 de enero en la carretera que une los municipios de Soacha y Sibaté, Cundinamarca.

El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 3 se produjo cuando una grúa embistió a la ciclista frente a las instalaciones de una tienda de supermercados La noticia ha conmocionado a la comunidad no solo por la pérdida de una joven prometedora sino también por las circunstancias peligrosas que atraviesan a diario los aficionados al ciclismo en las carreteras del país

La víctima, de 27 años de edad, se desempeñaba como abogada en el Grupo de Gestión Contractual de la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), según confirmó la propia entidad. Karen Daniela había salido a rodar en compañía de dos amigos, haciendo una ruta que comprendía desde Bogotá hasta Fusagasugá con retorno el mismo día.

Cómo fue el accidente de ciclista en la vía Soacha- Sibaté

El trágico accidente de tránsito ocurrió mientras el grupo regresaba a su punto de origen. Según el relato de los compañeros de Daniela y testigos, el conductor de la grúa hizo una maniobra inadecuada al intentar adelantar al grupo de ciclistas.

“El señor adelantó en un lugar indebido. Ellos tuvieron que ponerse en hilera para dejarlo pasar”, explicó en Noticias Caracol Mery Yolanda Caro, madre de Daniela, quien agregó que su hija perdió el equilibrio al tocar la rueda del ciclista que iba delante de ella, lo que provocó que cayera y fuera golpeada fatalmente por el vehículo.

La familia, que se encontraba de vacaciones en Santa Marta en el momento del accidente, recibió la devastadora noticia mientras disfrutaba de un día de playa. “Su amigo me llamó y me dijo: ‘señora Mery, soy el amigo de Daniela. Ella sufrió un accidente y una grúa la destruyó’. No puedes imaginar cómo terminar tus vacaciones de esta manera”, compartió la señora Caro en la entrevista.

El conductor involucrado en el incidente no se detuvo inmediatamente después del accidente, y según la familia, fue detenido gracias a la intervención de otros automovilistas y motoristas presentes. “Él exigía la presencia de un abogado y se negó inicialmente a dar la cara”, narró la madre de Daniela en el noticiero.

Fernando Bermúdez, padre de la joven atropellada, también se pronunció en el informe periodístico y envió un mensaje al conductor de la grúa y a todos los que se movilizan en las vías del país: “Exijo respeto en las vías de los conductores hacia la vida de cada deportista, es una familia que está en la ruta. Conductores irresponsables no deberían estar nunca en las vías, mi niña solo quería vida y la ironía es que la perdió haciendo vida”.

Por parte de las autoridades, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que el conductor fue detenido y se está a la espera de los resultados de la prueba de alcoholemia para esclarecer más detalles del accidente.

