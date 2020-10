Según el directivo de Fecode, los mensajes intimidantes iban dirigidos a todo el comité ejecutivo de la federación y también a Diógenes Orjuela, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

Los sindicalistas expresaron su preocupación porque dicen que estas “nuevas amenazas” llegan “en medio de la más grande arremetida contra líderes sociales”, y por eso le pidieron al Gobierno que los atienda.

Esperan que el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se presenten a una reunión para tratar las amenazas y ofrecer garantías de seguridad.

En la imagen que compartió Alarcón se ve una corona fúnebre y varios sirios negros. Además, libros litúrgicos con el nombre de cada sindicalista amenazado:

En un comunicado, la CUT detalló que dicho paquete llegó a la casa de Carlos Enrique Rivas, uno de los ejecutivos de Fecode. En el texto, invitaron “al movimiento sindical nacional y mundial, al movimiento de defensores y defensoras de derechos humanos, al movimiento social, a denunciar estos hechos y a la solidaridad”.

Efectivamente, las reacciones no tardaron en llegar y, por ejemplo, la Confederación Sindical Internacional (CSI), le escribió una carta al presidente Iván Duque en nombre de “200 millones de trabajadores en 163 países y territorios” para rechazar el hecho.

Incluso le recordó al jefe de Estado que el pasado 6 de enero ya habían denunciado “amenazas similares” a Orjuela y otros dirigentes de la CUT, y añadió:

La Secretaría de Educación de Bogotá también les respondió en Twitter que rechazan los hechos y expresan su solidaridad. Además, instaron “a las autoridades para que investiguen los hechos y, sobre todo, activen las rutas de protección necesarias que garanticen su integridad”.

Estos fueron otros de los mensajes de solidaridad que recibieron:

.@The_TUC is horrified to hear about the recent death threats made to the #Colombian trade union leaders of @cutcolombia and @fecode. We join the @ituc global calls and denounce these actions and demand an end to violence towards trade unionists and activists across #Colombia. https://t.co/L0dcRIBP89

— TUCGlobal (@TUCGlobal) October 27, 2020