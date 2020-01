green

El fiscal Restrepo le contó a Noticias Uno que tema por su vida por su doble condición: además de investigador es dirigente sindical en Asonal Judicial.

“Yo he recibido varias amenazas de años atrás por varios casos que he tenido, pero también por mi condición de dirigente sindical; y ni la Fiscalía ni la Unidad Nacional de Protección (UNP) me han garantizado la protección”, comentó el funcionario a ese noticiero.

“Han hecho estudios, dicen que hay alto riesgo, pero finalmente no se da el esquema de seguridad argumentando la falta personal”, denunció en Noticias Uno el funcionario que además investiga casos de corrupción del sistema judicial del circuito de Cali.

Hay que recordar que el fiscal Alcibiades Libreros fue asesinado cerca de un semáforo del barrio El Limonar, sur de la capital del Valle, por un sicario que iba en moto con otro hombre y que le propinó 3 tiros, indicó ante la prensa el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de Policía de Cali.

Al respecto, Carmenza Libreros, hermana de la víctima, advirtió en Noticias Caracol que su familiar había solicitado sin éxito custodia especial por aparentes amenazas.

“Él pidió varias veces protección para él y su familia, y se la negaron; ahora, miren las consecuencias”, declaró la mujer.

