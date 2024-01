En la historia política de América Latina, pocos encuentros han sido tan fascinantes como la relación entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela. Estos líderes, con ideologías y enfoques políticos divergentes, protagonizaron una relación marcada por altibajos, tensiones y sorprendentes momentos de cooperación.

Pero aunque muchos creen que se la llevaban mal, todo parece indicar que, pese a las diferencias, tuvieron momentos en los que compartieron curiosas experiencias. De hecho, en una de ellas hicieron una apuesta que terminó ganando Uribe y que nunca fue pagada.

Así lo contó el expresidente colombiano en una entrevista con Abelardo de la Espriella, donde aseguró que se la quedó debiendo y que todo se hizo en una reunión que hizo con expresidentes en Rionegro.

“Se hizo una reunión con los presidentes andinos. Yo le dije a un hermano mío ‘hombre, no tengo caballos muy buenos ahora. ¿Por qué no me ayuda para hacerle una exhibición de buenos caballos a los presidentes andinos?’. Muchos mandaron caballos y mandaron un caballo fino extraordinario, paso fino”, aseguró inicialmente.

Acá, el momento en el que lo recordó:

De acuerdo con Uribe, al ver un caballo en específico se le ocurrió proponerle un negocio a su homólogo de Venezuela.

“Estábamos en la tribuna y les dije ‘presidentes, voy a pedir prestado ese caballo y le voy a dar dos vueltas a este ruedo con un café en la mano sin derramarlo’. Chávez me dijo: “Uribe, tú no haces eso…’, le dije ‘apostemos unos barriles de petróleo’”, recordó el líder del Centro Democrático.

Según su relato, bajó al ruedo, subió al caballo y pidió un café. Sin embargo, el vaso de café se lo llevaron demasiado lleno, ya que pensaron que se lo iba a tomar.

“Yo dije ‘qué voy a hacer’. Yo no podía, en medio del público, mermar esa tasa de café’. Me monté y no derramé una gota. Pero ese caballo ayudaba, era de una gran suavidad, bien adestrado. Y cuando volví a la tribuna, Chávez me dijo: ‘Uribe, tú eres un centauro’. [Le dije] ‘no, Hugo, mis barriles’”, mencionó en medio de risas.

Aunque Álvaro Uribe no mencionó cuántos barriles apostaron, posiblemente pudieron ser bastantes y estos equivaldrían a una buena cantidad de dinero.

