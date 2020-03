green

Dávila buscó el testimonio de Álvaro Uribe una semana después de que se conocieran conversaciones interceptadas entre el ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido con el alias de ‘Ñeñe’, y una mujer que sería su asistente personal, María Clara Daza, en las que estarían hablando de una presunta compra de votos en La Guajira.

El expresidente rechazó hasta el cansancio esa supuesta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque en 2018 y le pidió a Daza que renunciara mientras se esclarece esta situación.

La directora del canal digital de la revista Semana le preguntó a Uribe qué pensaba de las acusaciones que en redes sociales ha hecho el senador Gustavo Petro, en las que asegura que le robaron la presidencia con votos comprados.

El líder del Centro Democrático aseguró que si tenía pruebas de ello, Petro debería llevar sus afirmaciones a la justicia, y de paso le envió un vainazo. “Yo he tomado la decisión desde hace mucho tiempo de no contestarle al señor. Por supuesto, todos los temas los he llevado a la justicia y él los debe llevar a la justicia, porque si vamos a comparar la transparencia del presidente Duque con la del señor que usted menciona, el uno es el día y el otro la noche”.

La explicaciones que Uribe ha dado desde hace días en su cuenta de Twitter, rechazando haber orquestado una supuesta compra de votos, tiene que ver con que su asesora, que en la grabación aparece identificada como ‘MD’, menciona que ya consiguió “mil paquetes (millones de pesos)” y que lo que necesita es “unos empresarios” para darles “la lista”.

Pero lo más delicado de la conversación es cuando la mujer menciona a los dos políticos involucrados en este escándalo de supuesta compra de votos en La Guajira: “…Me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.