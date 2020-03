Un video, que fue bastante difundido en redes sociales, ha puesto a reflexionar a los internautas sobre la seriedad con que los colombianos se están tomando las medidas para evitar la propagación del COVID-19.

El material audiovisual, que fue publicado por El País, de Cali, muestra la reacción de algunos rumberos cuando les preguntan si no les da miedo salir a sitios con gran concentración de gente en medio de la pandemia global.

Entre las reacciones de algunos de los entrevistados se destaca la de un hombre que dice que hay que salir sin miedo. “Si se pone uno a andar con miedo no está uno tranquilo, entonces eso [toca] seguir la vida normal y cuidarse”.

De otro lado, un ciudadano italiano, que se identifica como Marco, dijo que llegó a Cali después de estar viajando 3 meses por Sudamérica, sin especificar por cuántas fronteras ha pasado.

Otro rumbero, pero local, aseguró desafiante: “Pues si se le va a pegar a uno, pues de le va a pegar […] uno no puede estar como tan aislado“.

En esa misma línea, una mujer, bastante risueña, dijo: “Yo tengo positivismo de que a mí no se me va a pegar el coronavirus”. Mientras reía, muy feliz, camino a su fiesta invitó a los demás a gozarse la parranda: “Que salgan normal, que cojan defensas para que no se les pegue y que rumbeen y que gocen”.