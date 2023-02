El agua no nace con este color en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, sino que ella se va deteriorando en su recorrido por el Valle de Aburrá, que varía, de acuerdo al índice de Calidad del Agua de Corrientes Superficiales (Icacosu).

Es buena en el sector de su origen, mala por el sector de Niquía —que es su punto más crítico por los vertederos— y regular en Barbosa, donde mejora su calidad, pero no termina siendo cristalina como en su nacimiento.

(Vea también: ¿Qué pasará con el niño golpeado por su madre en Medellín?)

Agua cristalina es la que se sueñan los habitantes de Medellín, sin embargo, la contaminación empezó a evidenciarse en 1940 con la expansión de la población y las empresas en la ciudad, según un registro del historiador Jasón Betancur Vélez de la Universidad Nacional de Colombia.

Ya sus aguas, en la ciudad no son cristalinas y, la mayoría de sus habitantes nunca lo han visto transparente. Además, su contaminación no solo la delata el color amarillento —existen aguas turbias que no están contaminadas y son así por sedimentos como la arena— sino también su hedor a alcantarilla que se levanta con el calor de la ciudad. Una situación triste y que se percibe a simple vista, pero que no es la amenaza principal de las personas.

La amenaza directa no son las basuras grandes como las botellas o paquetes que se ven a la orilla o dentro del agua (estas se podrían retirar fácilmente) si no los microorganismos que llegan al río —y que no logran desintegrarse— de fuentes como medicamentos, pesticidas, heces. También hay desechos tóxicos como cianuros, fenoles, sulfuros, mercurio y plomo.

Estos residuos son tan resistentes que ninguna planta de tratamiento las puede eliminar efectivamente, según Jazmín Porras López, docente investigadora de Salud Ambiental en Uniremington.

En el informe de Calidad de Vida de 2020 de Medellín Cómo Vamos, las dos plantas de tratamiento de aguas residuales San Fernando en Itagüí y la de Aguas Claras, en Bello, limpian el 85 % de las aguas del río, pero no alcanza.

Los microbios que habitan estas aguas son la amenaza mayor de las personas que habitan las orillas del río y de aquellos que se sumergen cada tanto. Desde la medicina, el llamado es a que nadie entre en contacto con estas aguas.

La realidad de personas como algunos migrantes y habitantes de calle es la de bañarse, cocinar y lavar ropa en estas aguas sucias. Algunos especialistas consideran que “hay que reubicar a las personas que están en contacto con estas aguas. El río no es un hábitat apto para que ninguna persona viva. Hay que hacer un tratamiento adecuado, reforestación de las cuencas y de las aguas que vierten el río para que este mejore”, así lo afirma Sandra Ríos Tobón, microbióloga con doctorado en Salud Pública de la U de A.

Otros, como algunos “influenciadores” lo hacen por visualizaciones en redes sociales, como lo hicieron tres sujetos que se lanzaron en flotadores para ver los alumbrados desde “otra perspectiva”.

(Vea también: Expertos rescataron un cachorro de puma en Antioquia y ahora buscan a su madre)

O el caso de Rey Gallego y amigos que en agosto del año pasado también navegaron con neumáticos en estas aguas del río.

En ese momento se alertó más por el aumento de las lluvias que enfurecen el río, que lo hace crecer hasta desbordarse. Pero más allá de eso preocupa que las personas entren en contacto con microorganismos como pesticidas, fármacos, restos de heces humanas y demás.

La doctora en Salud Pública Ríos Tobón explica que si una persona bebe de estas aguas puede presentar infecciones, enfermedades gastrointestinales o parasitarias como la diarrea aguda y algunas reacciones alérgicas en la piel, ya que varios de estos microorganismos entran por el contacto de la piel y el agua.

“Puede generar reacciones alérgicas, dermatitis. Si es un niño el que entra en contacto con estas aguas puede tener dificultades en su crecimiento, en el desarrollo motor y cognitivo”. Además, su sistema inmune puede ser más débil.

Si una enfermedad gastrointestinal se complica es letal ya que puede desencadenar peritonitis, abscesos en el hígado y en el abdomen. Si las personas que viven allí cocinan con estas aguas, pueden estar consumiendo alimentos tóxicos porque “el agua tiene tanto sedimento que puede haber sustancias cancerígenas y pueden dañar el ADN de la persona”, continúa la microbióloga.

El médico infectólogo Juan Carlos Cataño de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, agrega que el contacto con estas aguas puede causar infecciones e inflamaciones en los ojos como conjuntivitis y queratitis (inflamación de la córnea).

Y termina diciendo que en las zonas del cuerpo donde hay vello puede haber obstrucciones que generen foliculitis, que es una inflamación de la cavidad donde crece el vello y hasta infecciones sistémicas a través de la sangre.

Enfermarse por las aguas del río Medellín puede generar resistencia a los antibióticos. La razón es porque los deshechos de fármacos como los antibióticos entran en contacto con las bacterias y ellas se vuelven resistentes a medicamentos.

Eso se evidenció en una investigación en el 2018 adelantada por la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia con apoyo de investigadores de Uniremington y otras universidades internacionales.

“El objetivo de un antibiótico es eliminar las bacterias, si en el río cogen la resistencia, los medicamentos no servirán de nada para tratar estas afecciones”, dice Jazmín Porras López, quien está adelantando alternativas complementarias a las dos plantas de tratamiento que hay en Medellín de aguas residuales.

Lo que se busca es la eliminación de las bacterias y los componentes de fármacos. Ha trabajado con luz natural y artificial para crear catalizadores que actúen bajo estos ambientes y eliminen a los microbios de las aguas contaminadas.

“Nosotros ya tenemos un proyecto con Minciencias y encontramos un catalizador que efectivamente asesina bacterias muy resistentes”.

Con esto se abre un horizonte para el río y las demás aguas contaminadas de Colombia. La docente, ante la pregunta de si el río podría volver a estar limpio, como lo era en el siglo XX, la respuesta es que sí es posible.

“Sería un procedimiento muy costoso y las entidades deben regularlo, pero ¿quién destina los fondos?, ¿quién regula y vigila que las empresas sí cumplan la norma y no viertan componentes tóxicos directamente en el río?

Esta regulación no se hace y un ejemplo es la tonalidad roja o rosa con la que a veces amanece el río.

El río era otro en el siglo XX

Documentos históricos como el del historiador Jasón Betancur Hernández de la Universidad Nacional de Colombia revelan que el río en el siglo XX era distinto al que se conoce hoy. El autor narra que el río era un referente paisajístico para el descanso y ocio de sus habitantes y las aguas las explotaban para el autoconsumo y la limpieza de los ciudadanos antioqueños. En 1907, Hermes García, —al visitar la ciudad— lo describió así: “…El río Aburrá o Medellín baña a la población hacia el Occidente y es notable en frente de ella por la cantidad de sus aguas, por lo hermoso de sus orillas, por la mansedumbre de sus ondas y por los encantadores paisajes que ofrece la contemplación. Tanto este río, como el riachuelo antes mencionado (la quebrada Santa Elena), además de adornos para el sitio, son de vital importancia para la comodidad y salud de los vecinos”.