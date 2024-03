En una de las intervenciones que hizo el presidente Gustavo Petro durante un evento en Sucre, el mandatario arremetió contra su exministro Alejandro Gaviria y aseguró que el exjefe de esa cartera tenía el mayor presupuesto para hacer universidades y “lo dejó perder”.

Esos señalamientos en público los lanzó luego de más de un año de que Gaviria salió del Gobierno y a quien incluso, mucho después, le hizo un ofrecimiento en privado para una embajada en Londres.

“En el primer año dejó perder un billón de pesos y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia”, dijo el mandatario desde Sucre.

Precisamente, en Blu Radio pusieron de nuevo a Gaviria a escuchar las declaraciones de Petro y reconoció que esos señalamientos “mortifican, la verdad. No entiendo lo que dijo”.

“Cuando terminé mi gestión, hable con él hora y media e incluso me ofreció ser embajador en Inglaterra. Ahora, si yo estuviera desviando recursos o protegiéndoles el negocio a las EPS, no sé por qué me iba a nombrar embajador. Parece un argumento retrospectivo, es una acusación estrambótica y calumniosa”, dijo Gaviria en la emisora.

El exministro aseguró que no sabe de dónde salen esas acusaciones y que “no tienen ningún sentido. De igual manera, lanzó un vaticinio, como es su costumbre, sobre lo que ve con la propuesta del presidente de hacer una asamblea constituyente.

“El presidente no quiere gobernar más. Lo que vamos a tener es una larga campaña y va a poner en práctica lo que hace ahora, una estrategia que llamaré ‘populista’. Crear conflictos sobre todos los temas, encontrar enemigos y dirigirles su retórica”, indicó.

Finalmente, el exministro Gaviria fue sincero sobre cómo está su termómetro de arrepentimiento, luego de ser parte del Gobierno y haber trabajado con el presidente Gustavo Petro.

“Arrepentimientos son inútiles, uno toma decisiones con lo que se tenía en ese momento. Yo creí que esa promesa del acuerdo nacional se iba a cumplir y todo eso fracasó. Cuando lo veo lo de ayer con una calumnia malintencionada yo digo qué estaba haciendo allá”, comentó.

