Nadia Rangel, secretaria de Hábitat, responsable de este tipo de proyectos, afirmó en Blu Radio que desde siempre se han contemplado obras de vías y el plan de manejo ambiental prioriza la protección de la reserva.

“Son vías no convencionales, es decir, no impermeabilizando completamente el suelo. Por eso, la Alcaldía de Bogotá atendió los requerimientos ciudadanos y de organizaciones y autoridades ambientales que exigían una licencia”, dijo en primera instancia la funcionaria.

Según Rangel, la diferencia con la alcaldía de Enrique Peñalosa es que sí se está tramitando una licencia ambiental para que no haya afectaciones al ecosistema y se reduzca el impacto al garantizar pasos de fauna secos y húmedos, para que los animales y las especies de la zona no tengan problema.

Y es justamente hacia allá hacia es donde han ido las críticas del Gobierno de Gustavo Petro.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también mostró su inconformidad con el proyecto a propósito de la licencia que podría adjudicarse esta semana y sobre la que pidió una audiencia pública:

Esta es su declaración completa:

Garantizar los derechos a la participación no es frenar a Bogotá, no podemos fragmentar más la Reserva Van Der Hammen: Ministra @susanamuhamad .

Ante eso, la secretaria Rangel contestó: “Lo que estamos proponiendo es que esas 20 hectáreas que se van a utilizar de la reserva se puedan compensar adquiriendo suelo. Mayoritariamente, los suelos de la reserva son privados, no hay suelo público y por eso se requiere iniciar procesos de adquisición o acuerdos de conservación para garantizar que se reserve o restauren las zonas ecológicas”.

Sobre las palabras del presidente en relación con los árboles que se perderían, la funcionaria destacó que “las zonas que se van a intervenir no tienen mucha vegetación. Son zonas de endurecimiento y no tienen una vocación ecológica. Allí no hay árboles, el presidente no le pegó a media”.