El video fue divulgado en redes sociales y allí se observa cuando el alcalde Forero Bejaramo se dirige a los asistentes al cierre del festival de la Colombianidad, discurso en el que alaba su gestión y hasta aprovecha para lanzar indirectas a sus opositores.

“Quiero que me dediquen una canción de donde yo soy… yo no soy de Tocancipá. Vine a cambiarles la historia a los ignorantes que no pudieron con Tocancipá…”, dijo el mandatario local.

Como varios asistentes al evento y algunos habitantes de la población cundinamarquesa aseguraron, según Caracol Radio, que Forero “estaba en alto grado de embriaguez, en plena tarima y con micrófono en mano”, el político decidió hacer frente a los cuestionamientos y explicar su versión del video.

“Llevó cuatro días, desde el viernes, trasnochando y madrugando, y el desgaste y cansancio que tenía el domingo en la noche […] ni siquiera podía hablar del cansancio… y por eso se escuchaba así”, aclaró el mandatario local en diálogo con Blu Radio, en donde le ‘tomaron del pelo’ por la explicación que estaba dando.

Cuando le preguntaron por qué un hombre lo sostenía mientras él daba su discurso, el alcalde dijo en la emisora que lo tuvieron que agarrar por su seguridad, pues la “tarima estaba resbalosa” y el temor era que se cayera.

Otro de los cuestionamientos que respondió el alcalde tiene que ver con la entrega de subsidios para que estudiantes destacados académicamente puedan ingresar a la universidad, pues según conoció Blu Radio hay denuncias de que esas ayudas se estarían repartiendo entre familiares de políticos, funcionarios y personas ajenas a ese municipio.

Forero, por su parte, respondió que su deber es “no excluir a ninguno”. “Por ley constitucional no se le puede negar el beneficio a ninguna persona”, resaltó el mandatario en la emisora.