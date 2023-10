En redes sociales ha circulado un video en el que se ve al alcalde de San José de Guaviare, Ramón Guevara, pelea en plena calle con un hombre que, según el funcionario, irrespetó a su esposa en medio de una fiesta de Halloween. Así lo confirmó en diálogo con W Radio.

(Le puede interesar: Oposición le reclama a Petro por no pronunciarse sobre secuestro de militares en Guaviare)

El alcalde fue enfático en decir: “estaba compartiendo con mi esposa y el señor, con palabras morbosas, empezó a irrespetarla. Como todos tenemos cierto límite, le hice el reclamo y me tiró. Me defendí y después retiré y me fui para el carro, pero el señor seguía tratando de pegarme y me defendí. Somos seremos humanos y ella es mi esposa. Si hoy un desconocido irrespeta a su mujer yo creo que es lo mínimo que hay que hacer”.

Guaviare: “lo hice por defender a mi esposa”" src="https://www.youtube.com/embed/U0Q6X8smLBk?feature=oembed" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" class="embed-responsive-item">

Por eso, agregó que “independientemente yo sea alcalde o no, mi mujer es mi esposa y la deben respetar y más como la morbosea, sea alcalde o no voy hacer respetar a mi esposa, yo me retire y gracias a dios no paso a mayores. Me había tomado unas copas y me retiré casi a la 1:00 de la mañana, madrugué común y corriente porque tenía compromisos, fui solo a una fiesta de Halloween”.

Por último, dijo el alcalde que, aunque reconoce fallas en cómo actuó para defender a su esposa, denunciará a la persona implicada en estos hechos.

Lee También

“Ya tenemos el nombre. La Policía fue al lugar, inspecciono y pidió referencias, es una persona de El Retorno, Guaviare, son cosas que no deben pasar, tal vez estaba pasado de tragos, pero independientemente debe ser respetuoso, yo soy casado, las mujeres se respetan y no es la manera, me salí de casillas y uno no debe actuar de esa manera”.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.