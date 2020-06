Un comerciante de ese municipio publicó un video en el que dejó al descubierto un restaurante con todas sus mesas puestas y atendiendo al público en medio de la emergencia sanitaria; en las imágenes, el ciudadano le reclama al secretario de Gobierno, que está comiendo con otra persona, las razones por las cuáles ese establecimiento sí tiene permiso de abrir en la pandemia, mientras otros se están quebrando porque solo pueden prestar el servicio a domicilio.

“Simplemente estoy exigiendo igualdad porque en mi restaurante nadie puede comer. Allá me echan la Policía si yo pongo una mesa. Pero como estos son amigos de los súper súper. La Ley es para todo el mundo. Yo tengo un restaurante y estoy quebrado porque no me dejan meter gente”, indicó el hombre que hizo la denuncia.