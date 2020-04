Eso anunció, este lunes, la Alcaldía Mayor sobre esos espacios que estarán disponible hasta el 13 abril —cuando finaliza la cuarentena nacional obligatoria decretada por el gobierno nacional—, y hasta mayo para los adultos mayores de 70 años que sean acogidos, informó Caracol Radio.

Los albergues temporales, según RCN Radio, tendrán una capacidad máxima de 50 personas cada uno, se instalarán en coliseos y polideportivos, estarán a cargo de la Cruz Roja y serán distribuidos en las siguientes 5 localidades:

En los alojamientos no habrá personas contagiadas por el COVID-19; al contrario, todos los beneficiarios serán valorados por el personal de la salud antes de su ingreso, indicó la emisora de RCN.

La selección de las personas que vivirán en los albergues la hará la Secretaría de Integración Social, teniendo en cuenta sus condiciones sociales y económicas, y de allí no podrán salir hasta que termine la medida, añadió Caracol Radio.

Sobre el rechazo por parte de algunos nacionales que no quieren que los extranjeros habiten en estos espacios, el director de convivencia y diálogo social de la Secretaría de Gobierno, Néstor Daniel García, dijo en este último medio:

“El llamado es a que en esta crisis tenemos que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Lo mejor es pensar tanto en nuestro cuidado como en el de los demás, y saber que hay gente que no tiene nada. Hay personas en esta ciudad que no tienen un techo para pasar este aislamiento y no tiene qué comer. Por eso el montaje de estos aislamientos obedecen a darle una solución digna a estas poblaciones. El llamado a la comunidad es a la solidaridad y total tranquilidad. Necesitamos empujar todos para el mismo lado, que todos vamos a salir de esta momento”.