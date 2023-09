En redes sociales se hizo viral un video de un agente de tránsito que está peleando con un ciudadano. El hecho ocurrió en el municipio de Bello, donde Karol G hará concierto gratis, en Antioquia y fue captado en video desde un bus, donde una usuaria sacó su celular para dejar constancia de lo sucedido. Mientras registraba la pelea, otra agente de tránsito le dice a la mujer que no grabe más.

Mientras tanto, el ciudadano, que es un hombre joven y vestido de manera informal, se enfrasca en una pelea que los hace caer al suelo, en plena acera, ante la mirada perpleja de los presentes. Después, el agente y el ciudadano se ponen de pie y siguen dándose golpes, hasta que logran calmarlos para que la pelea se calme.

(Vea también: Extraña muerte de hombre causa conmoción: lo hallaron en su cama y con signos de violencia)

El video fue subido a la red social X por el perfil Denuncias Antioquia, que se dedica a difundir este tipo de sucesos ciudadanos. Hasta el momento no hay una declaración oficial de la Secretaría de Movilidad de Bello ni de la administración municipal en general sobre lo sucedido.

Un caso de intolerancia se presentó en bello entre ciudadano y agente de tránsito. @AlcaldiadeBello pic.twitter.com/Kzw8xp2wjj — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 14, 2023

Este año han sido noticia numerosos ataques a los agentes de tránsito, como el registrado en Valle hace unas semanas. En las páginas de este medio se volvió costumbre reseñar ataques contra los agentes de tránsito. Patadas, golpes con cascos y hasta puñaladas les han propinado a los agentes. La Alcaldía de Medellín reveló que en lo que va del año han agredido a 46 de estos funcionarios en la ciudad, lo que habla de la intolerancia y la violencia exacerbada en las vías.

(Lea también: Revuelo en Antioquia: candidato del Centro Democrático a concejo fue capturado por abuso)

EL COLOMBIANO ha reseñado otros casos violentos contra los agentes. En abril, por ejemplo, fue atacado uno en San Cristóbal. Así lo relató la propia víctima: “Esta persona comenzó a lanzar insultos en contra de varios compañeros y yo me metí. Se me comenzó a acercar, a pedirme que nos pegáramos y yo me tiraba para atrás. En una de esas me descuidé y me propinó el golpe en la cara, con las llaves que tenía empuñadas”.