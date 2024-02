La compañía denunció públicamente una estafa por más de $ 130 millones alegando supuestas fallas en los protocolos de seguridad del banco BBVA, según informó W Radio.

Desde hace un año, la agencia de viajes ha procurado recuperar los fondos que los delincuentes desviaron de su cuenta, además de obtener una respuesta concreta por parte del banco, pero no ha tenido éxito hasta el momento.

Según Angelica Romero, representante legal de la empresa, los retiros fraudulentos iniciaron el 3 de febrero de 2023, y aunque los delincuentes intentaron sacar más dinero, por fortuna para la víctima no lograron completar la transacción.

“Me llama la administradora de la empresa, alertando sobre movimientos extraños en la cuenta. Yo llamo a la encargada del BBVA, no me contesta, minutos después me devuelve la llamada y le pido ayuda. Inicialmente, los retiros eran de 210 millones de pesos, pero no lograron sacar todo el dinero. Me parece absurdo, si tú eres gerente de una oficina, que en ese momento ella se dé cuenta que para pymes la línea de atención al cliente funciona hasta las 8 de la noche”, comentó Angélica Romero