Ayer, Petro criticó a varios medios porque, según dice, se concentraron en mostrar solo las marchas de los opositores de Nicolás Maduro, y que favorecían al autoproclamado presidente del país vecino, Juan Guaidó.

Sin embargo, le lanzó un trino puntual a Noticias RCN, que dirige Gurisatti.

“Cuando @NoticiasRCN no informa de esta otra realidad, lograr que la sociedad colombiana crea que hay todo un pueblo contra un individuo y que por tanto es legítimo invadir y usar nuestro país para una guerra. Lo que hay es una sociedad dividida que necesita dialogo no guerra”, dijo el excandidato presidencial.

Ante esto, la directora del noticiero del Canal RCN le respondió y afirmó que los está estigmatizando como medio porque no publicitan la imagen de “su amigo el sátrapa asesino y violador de todos los DDHH, Maduro”.

Este es el mensaje completo que le respondió Claudia Gurisatti a Petro:

“Cuando @petrogustavo estigmatiza al medio de comunicación que no le ayuda a publicitar una imagen manipulada a favor de su amigo el sátrapa asesino y violador de todos los DDHH, Maduro. Esa gente está toda vestida de caqui. Soldaditos subordinados. El pueblo fue a la otra marcha”.

Pero ahí no quedó todo. Este domingo, el también exalcalde de Bogotá le respondió a la periodista y le aclaró que Nicolás Maduro no es su amigo.

“Señora @CGurisattiNTN24 Maduro no es mi amigo, así como tampoco lo fue Carlos Castaño. Trato de no dejarme manipular con la información que me brindan y lo hago, estudiando. Por eso jamás tomaría Whisky con un derramador masivo de sangre”, dijo Petro.

Luego de la respuesta del líder de izquierda, Gurisatti no se quedó callada y publicó otro mensaje con acusaciones en contra de Petro. Sin embargo, este último está acompañado de una foto en la que aparece él con los líderes de la desaparecida guerrilla de las Farc cuando se negociaba el proceso de paz.

“Quién toma aperitivos con criminales de lesa humanidad derramadores de sangre? Yo los he entrevistado públicamente como periodista SIN tragos NI pasabocas. Como Maduro, Ud. ataca y estigmatiza a la prensa libre q ayer demostró la manipulación q intentó el dictador con su respaldo”, sentenció la periodista.