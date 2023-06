En el sur del Tolima buscan a Anselmo Vargas Prada, un agricultor, que completa siete días desaparecido. Aunque un grupo de 80 personas lo ha buscado, hasta el momento no tienen ninguna pista de su paradero.

En diálogo con Q’HUBO, su hija Diana Marcela Vargas, contó que la madrugada del pasado viernes 23 de junio, don Anselmo salió de su finca situada en la vereda Los Lirios, cerca a Rioblanco. Un caso similar al de la abuela y su nieto, quienes aparecieron lejos de su ciudad de origen.

“Ese día él estaba enfermo, con mucho dolor de cabeza. Decía que sentía miedo y veíamos que no estaba en sus cinco sentidos. Se tomó una pastilla, se acostó a dormir y a la madrugada se levantó. Cogió el perrero, se puso las chanclas y salió. Pensamos que iba al baño, no obstante, no fue así. No aparece y estamos muy preocupados”, señaló la pariente.