En la tarde de este martes, en Puerto Asís, la jefe de la cartera política se llevó todas las críticas por decir que pese a que los líderes sociales tienen mucha importancia, el Gobierno también “debe estar pendiente del resto” de colombianos.

En ese sentido, recalcó que los más de 12.000 ciudadanos que murieron en 2019 “nunca tuvieron una reunión como esta para defenderlos” y, en especial, se enfocó en decir que son muchos más los ciudadanos que mueren durante atracos que por ser defensores de derechos humanos”.

Minutos después, Adriana Lucía tomó la palabra y no dudó en reprochar la frase de Arango:

“Y a nuestros dirigentes lo que les falta es sangre en las venas, tener un corazón de carne y que les duela más su gente; porque no es justo y no es posible que todos vengan aquí —en una población que tiene el 40 % de su población de víctimas— y se les ocurra decir que los líderes sociales son iguales a los que mueren por robos de celulares y que mueren menos. Me parece muy triste, me parece deshumanizado”.