View this post on Instagram

Es MI PAPÁ y nadie me lo puede quitar! Gracias Papito por la vida, por tus enseñanzas, por tu amor, por tu paciencia, por tu dedicación, por tu generosidad, por tu alma, por tu sonrisa y por esta carcajada que tanto amo! Jajajajajaj Att: Maria Clocló. Tu Nena. #VendíMiLoroPorNoCargarlo (perdón por sacarte una vez más en este despeluque)