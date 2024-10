El grave accidente, que cobró la vida de 5 personas y dejó heridas a otras 23 en la vía que comunica a los municipios de Mosquera y La Mesa, continúa causando consternación a medida que se conocen más detalles sobre lo sucedido.

(Vea también: Grave accidente en la vía Bogotá-La Mesa: un bus se volcó y hay varios muertos y heridos)

Una de las sobrevivientes al siniestro habló con Noticias Caracol y dio a conocer detalles sobre lo sucedido minutos antes del accidente. Según la joven, que no fue identificada, el bus se frenó de un momento a otro y el conductor intentó acelerar en reiteradas ocasiones.

El vehículo avanzó y de un momento a otro se sintió un olor a quemado dentro del automotor.

Según la joven, el conductor tuvo la posibilidad de usar el freno de mano, pero ya era muy tarde, pues cuando bombeaba el sistema de frenos, este no respondía. El vehículo aparentemente se bloqueó por completo, pues solo descendió en la cuesta y no recibía ninguno de los pedales.

“La posibilidad que hay de que pueda poner el freno de mano o algo así, era del 1000 %, después de eso, ya cuando bombea, acelera en un punto en bajada y ya no acelera más, no recibe el freno, el conductor empieza a bombear el freno para frenar y no frena el bus”, dijo la sobreviviente.