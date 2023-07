Según revista Semana, el abogado que trabaja en el equipo de Miguel Ángel del Río dio su testimonio de manera voluntaria ante las autoridades, para aportar a la investigación que adelanta el ente acusador sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, involucrado en el caso de las chuzadas a Marelbys Meza.

Tal y como indicó Wadys Velásquez Zea, el objetivo de las reuniones con el uniformado antes de que se conociera su deceso era determinar la estrategia judicial para defenderse de futuras acusaciones a raíz del escándalo, pues cabe resaltar que el alto oficial había sido señalado por un testigo de liderar las interceptaciones ilegales en el caso del millonarios robo a Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de Petro.

“El doctor Miguel Ángel del Río me informó que debía estructurar la estrategia jurídica frente a una posible captura del coronel Dávila y una posible medida de aseguramiento. Yo no conocía personalmente al coronel Dávila ni nunca había tenido contacto con él. Debo decir que, siempre antes de iniciar cualquier proceso, el doctor Del Río es el que tiene contacto con los clientes”, dijo el Velásquez.

Coronel Dávila estaba muy preocupado y llorando antes de atentar contra su vida

En la versión que conoció la Fiscalía y que reveló Semana, Velásquez Zea comentó que estuvo con el coronel horas antes de que atentara contra su vida y en esos espacios les hizo saber a él y a su padre –Wadit Velásquez, director de investigaciones de la empresa CS Consultorías, que le brinda servicios de investigación a Miguel Ángel del Río–, que estaba muy preocupado por el escándalo, puesto que temía por el bienestar de su mamá, su esposa e hijos.

“El coronel Dávila se notaba muy preocupado cada vez que yo le mencionaba medida de aseguramiento y prisión, se le aguaban los ojos. Mi filosofía es decirle toda la verdad al cliente. Desde mi análisis jurídico, siempre fui sincero con el coronel y le dije que el panorama era bastante preocupante, él se notaba bastante angustiado”, dijo el abogado en declaraciones recopiladas por la revista, medio que hizo énfasis en que en ese momento no había ningún dictamen u orden de la Fiscalía en contra de Dávila.

Y agregó: “El coronel decía que le preocupaba mucho cómo podían reaccionar su mamá, su esposa y sus hijos frente a una captura. El coronel Dávila ya tenía en su cabeza que lo iban a capturar, él estaba convencido de que lo iban a capturar y que le iban a imponer una medida de aseguramiento, no recuerdo muy bien desde cuándo. Pero ya tenía la documentación de él organizada para una eventual medida de aseguramiento”.





Finalmente, el joven abogado comentó que el coronel Dávila siempre le preguntó por delitos que podía haber en su caso, y que él le repitió en varias oportunidades que podrían ser fraude procesal, falsedad y violación ilícita de comunicaciones.

Incluso, Velasquez detalló que tal era la angustia del coronel que le aconsejó al alto oficial enviar a los niños de vacaciones para que no tuvieran que ver su captura y los probables allanamientos. Dichas palabras se las dijo en compañía de su papá, Wadit Velásquez, dentro de una camioneta de alta gama mientras recibían los pagos de los honorarios por parte del coronel.

“[Coronel Dávila] le dijo a mi papá´: ‘marica, a mí ya me dijeron que me iban a capturar y me iban a hacer un allanamiento’. Yo le dije al coronel que mande a sus hijos de vacaciones, para evitar que los niños vieran esa diligencia. Él [Dávila] se agachó y se cogió la cabeza; cuando la levantó, tenía lágrimas en la cara”, concluyó.