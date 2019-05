Abelardo de la Espriella negó rotundamente que fuera el remplazo de Daniel Coronell, tal y como lo aseguró el exministro en su programa ‘La hora de la verdad’, y dijo que no compartiría espacios con “tipos como Daniel Ospina o Vladdo”.

“Soy coherente: jamás compartiría tribuna con tipos como Daniel Samper y Vladdo, ni llenaría espacios que dejaron los que prostituyen el periodismo”, escribió el jurista en su cuenta de Twitter.

Así mismo, el abogado dijo que ya es columnista del portal sincensura.co, “que tiene miles de lectores”, y ahí seguirá.

Por su parte, el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, aseguró que habló con el abogado al respecto, y él le dijo que ni siquiera ha recibido una oferta por parte de Semana. El medio, dijo el comunicador, aseguró que “no hay posibilidad” de que De la Espriella sea columnista de la revista.

Las declaraciones del uribista se entienden por las múltiples diferencias que tiene con Coronell, y que han llegado hasta el campo judicial.

Incluso, este miércoles, en su espacio de opinión en la FM, De la Espriella defendió que la revista Semana cancelara la columna de Coronell, por los cuestionamientos que este le hizo al medio por no publicar el el artículo sobre la posibilidad del regresos de ‘falsos positivos’ que sí publicó el diario estadounidense The New York Times, y dijo que el periodista se lo merecía.

Por ahora, según Néstor Morales, la revista sigue en busca de alguien que pueda “llenar los zapatos” de Coronell.