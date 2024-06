Por: El Colombiano

Luego del nuevo saqueo que sucedió en el corregimiento de Tasajera, cercano al municipio de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, donde varias personas aprovecharon que un camión quedó varado para llevarse las guitarras que había en el interior, se conoció que los instrumentos musicales empezaron a ser devueltos.

(En contexto: Nuevo caso de saqueo en la Tasajera: esta vez robaron un camión con guitarras)

La Policía informó que con ayuda de algunos líderes de la localidad se han podido devolver unas 100 guitarras, pero algunas estarían en mal estado.

Los hechos se registraron en videos en los que se aprecia al conductor ver impotente a varias personas que se llevaban los objetos sin piedad. Mientras que el conductor hablaba a la cámara, atrás se veía a un par de hombres repartiendo las guitarras como si fueran botellas de agua a las decenas de personas que, desesperadas, levantaban las manos pidiendo la suya.

“Hay una Berlina varada allá atrás, entonces voy suave, llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo. Me dejaron sin un peso, ‘enculebrao’ con los bancos, me dejaron sin nada y con los brazos cruzados”, dijo el comerciante cucuteño Nixon Mestra.

La Policía Metropolitana de Santa Marta dijo que ya tienen identificados a los responsables de este robo. Además, indicaron que hay suficientes pruebas que permiten la localización de estas personas, ya que existe una denuncia formal.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no participar en estos actos inapropiados y a ayudar a los conductores que se encuentren en situaciones similares, recordando que la vida siempre es lo primero”, dijo el mayor Billy Rubén Andrew, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

#OPINE. Ladrones de Tasajera están devolviendo las guitarras qué robaron a un comerciante el pasado 30MAY. pic.twitter.com/d5geql1QAk — Colombia Oscura (@OscuraColombia) June 1, 2024

(Lea también: No solo hay saqueos en Tasajera: pobladores arman retén ilegal y cobran $ 5.000 por pasar)

La noticia de los robos generó indignación en muchas personas, pero también sirvió para hacer comentarios burlescos. Los usuarios postearon varias preguntas: ¿pa qué querían los habitantes de Tasajera tantas guitarras? ¿Saldrá de este saqueo una alta cantidad de músicos de cuerda, un Silvio Rodríguez, por ejemplo? ¿Cuántos romances iniciarán a partir de serenatas dadas con las guitarras robadas en esa zona del Magdalena?

Ahora, se espera más información de las autoridades que confirmen la captura de los que participaron de este millonario robo en Tasajera, zona que ya era famosa porque durante la pandemia sus habitantes salieron a la vía para ver qué podían tomar cuando el conductor de un carro cisterna se volteó y la gasolina se le regó.

