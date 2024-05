Una vez más, la población del corregimiento de Tasajera, próxima al municipio de Pueblo Viejo (Magdalena) vuelve a ser protagonista de un robo masivo: como ha sucedido en anteriores ocasiones, algunos habitantes de este agreste sector aprovecharon la presencia camión con mercancía para saquearlo en su totalidad.

El último caso conocido involucró a un camión que transportaba instrumentos musicales, que se accidentó en ese punto de la carretera: en un videoaficionado, el conductor del vehículo, visiblemente impotente, denunció el saqueo del cual estaba siendo víctima: en las imágenes se observa como una multitud se abalanzó sobre el tráiler del camión y comenzó a despojar la mercancía, que en su mayoría se trataba de guitarras.

“Amigos miren, hay una Berlina varada allá atrás, entonces voy suave y llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo, me dejaron sin un peso, ‘enculebrao’ en el bancos, me dejaron sin nada con los brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron.”, denunció el conductor del camión saqueado.