El análisis de la MOE arrojó que el 56 % de los aspirantes a alcaldías desconocen de dónde saldrán los recursos para ejecutar las propuestas que plantearon en campañas.

En el estudio, publicado por la MOE, se evaluaron los programas de gobierno de los candidatos a ser alcaldes en seis categorías, cinco propuestas por el Departamento Nacional de Planeación y una por la MOE.

Esas categorías (diagnóstico, plataforma ideológica, visión compartida de desarrollo, estrategias y programas bandera, situación financiera e inclusión de género) fueron calificadas en cinco niveles: cumple, cumple parcialmente, incompleto, superficial y no cumple, informó el observatorio.

Los departamentos con candidatos que tienen un programa con más falencia en la categoría de la situación financiera son Amazonas, Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Guainía.

Asimismo, el 50,2 % de los programas analizados no tienen en cuenta el diagnóstico del municipio (la situación de en la que se encuentra la ciudad a la que aspiran gobernar), de acuerdo con la MOE, el 68,3 % no propone una visión de desarrollo para las ciudades y el 56 % no tienen propuestas “reales” que incluyan a las mujeres y a la población LGTBI.

Por otra parte, el Ministerio del Interior aseguró, dijo Caracol Radio, que cerca del 50 % de los candidatos a alcaldías se inscribieron de forma independiente por firmas o coaliciones lo que, según la jefe de esa cartera, Nancy Patricia Gutiérrez, citada por la emisora, hace que esas campañas sean “más vulnerables a la corrupción y al ingreso de dineros ilícitos”.

Por eso, la ministra anunció que luego de las elecciones regionales, el próximo 27 de octubre, tramitará una reforma política urgente, indicó la frecuencia radial.