La policía ha acordonado la zona y está desalojando a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral.

Kaissia Rouan, que se encontraba en el parque adyacente al templo, aseguró que “cuando llegaron los bomberos ya había muchas llamas que salían del tejado” de la catedral.

“Hemos visto mucho humo, pensábamos que era por las obras que están haciendo. Cada vez había más, nos hemos ido a la parte delantera y nos han desalojado para evitar que nos afectara el humo. Hemos visto las llamas salir de la catedral. Es muy triste“, aseguró la turista visiblemente afectada.

Según las primeras informaciones aportadas, el incendio puede estar ligado a las obras que se están efectuando en el tejado de la capital.

La aguja del templo, que estaba rodeada de un andamiaje por las obras, se encuentra envuelta en llamas, que se han extendido por parte del tejado.

#Update: Just in – Close up Video of The iconic cathédrale Notre-Dame de #Paris church on fire. #NotreDame #France. Video Credit: @Solwii Remember this in one of the biggest Tourist hotspots in France to visit. pic.twitter.com/CORYEaagDd

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) April 15, 2019