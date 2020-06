El hecho ocurrió en la tarde de este martes en el barrio residencial Whitestone, en el distrito de Queens, luego de que el sujeto no soportó ver a jóvenes con pancartas de “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan), tras la muerte de George Floyd.

En varios videos, que se comparten profusamente en diferentes redes sociales, se ve al hombre, de 54 años, increpar a los manifestantes mientras maneja su camioneta.

Pero al recibir la respuesta de unas jóvenes, frenó en seco y salió de su auto con unas garras al estilo ‘Wolverine’, que tenían al menos 4 grandes cuchillos.

El estadounidense, de tez blanca, hizo correr por su vida a varios de los presentes, mientras muchos otros gritaban que alguien llamara a la policía.

Afortunadamente, nadie enfrentó al sujeto, que segundos después abandonó el lugar en su camioneta, dejando aterrorizados a los protestantes.

“Un hombre de 23 años informó a la policía que una persona no identificada salió de un vehículo con un objeto afilado y lo mostró a una multitud que protestaba pacíficamente”, respondió la policía a The New York Post mediante un comunicado.

Posteriormente, el departamento de policía de Nueva York informó que tiene plenamente identificado al hombre, aunque no revelaron su nombre. Sin embargo, detallaron que en su historial tiene 8 arrestos (entre 1998 y 2016), por delitos como agredir a un oficial de policía, resistir arresto y obstrucción durante una parada de tráfico, indica el mismo medio.

“Estamos trabajando duro para conseguirlo. Lo tenemos identificado, es solo una cuestión de localizarlo ”, dijo un portavoz de la policía a The New York Post.

A continuación, los videos que muestran el aterrador momento en que el hombre blanco amenaza a protestantes pacíficos con una garra de ‘Wolverine’:

In Whitestone, where a man allegedly tried to run over protestors and attack them with knives. Hear from these teens tonight n @NBCNewYork pic.twitter.com/UVSBNiig1T

right now this man in Whitestone New York was threatening people with a sword/multiple blades and then drove right through them ….. someone find out who he is right now pic.twitter.com/BrHcZGRWMr

— moo (@lambomursy) June 2, 2020