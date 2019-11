Este cántico se ha convertido rápidamente en uno de los himnos del feminismo alrededor del mundo, luego de que fuera interpretado por primera vez el pasado lunes 25 de noviembre por un grupo de mujeres con vendas negras en los ojos frente al Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Luego de que se virilizara en las redes sociales, este colectivo convocó a mujeres de todo el mundo a que se movilizaran y replicaran este cantico en sus respectivas ciudades. Londres, Berlín, París, Santo Domingo, Ciudad de México y Bogotá fueron algunas de las capitales en donde se llevó a cabo esta protesta pacífica.

Por su parte, en la capital chilena se hicieron intervenciones en distintos puntos, como en el Centro Gabriela Mistral y en el Parque Arauco. De igual manera, en la Plaza Italia se presentó la manifestación más multitudinaria de la jornada.

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), más de tres mil mujeres fueron asesinadas en 2018 por violencia machista en los diferentes países de la región.

Acá, algunos videos:

Santiago (Chile)

París (Francia):

The guilty one is not me, my clothes or where I was. The rapist is you, the police, the justice system, the state, the society!

The guilty one is not me, my clothes or where I was. The rapist is you, the police, the justice system, the state, the society! 👊 pic.twitter.com/1HROJyGGwm

