green

Adicionalmente, el impreso español agregó que la autopsia de la mujer, de 26 años, confirmó que fue degollada y apuñalada varias veces en el cuello durante una fuerte discusión con Bautista, el cual se encuentra recluido en el Puesto de la Guardia Civil de Playa de las Américas.

El lamentable hecho se presentó en la localidad de San Isidro, en Tenerife, el pasado lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, luego de una fuerte pelea entre los dos jóvenes, que vivían juntos desde hace más de tres meses, afirmó el diario ‘El Mundo’.

De acuerdo con las investigaciones, De Celis alcanzó a llamar a varias autoridades para que la ayudaran, añadió el medio ibérico. No obstante, los servicios sanitarios, que llegaron a la casa donde habitaban Jaime, Sara y su abuela, no pudieron hacer nada para salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas, concluyó el impreso.

Por otro lado, a pesar de que el joven colombiano, de 29 años, confesó la autoría del crimen, su madre, Silvia Henao, aseguró que a su hijo lo están presionando para que se hecha toda la culpa de la muerte de esta mujer.

“No he podido hablar con él. Mi muchacho está completamente solo en una provincia que no conoce bien, sin el apoyo de su familia. ¿Allá quién lo defiende? Seguramente, lo presionarían para que se declarara culpable. Él no es un delincuente”, manifestó Henao en una entrevista para la ‘W Radio’.

Finalmente, Bautista fue puesto en prisión preventiva sin fianza, mientras se siguen desarrollando las investigaciones y se establece una fecha para dictarle sentencia, señaló el periódico ‘Canarias7’.