La empresa pone en marcha sus ‘Uber Copter’ a través de la división Uber Elevate, una rama que puso en marcha hace tres años para explorar las posibilidades del transporte aéreo compartido y que estará disponible para sus miembros con estatus de platino y diamante.

Uber aseguró hace unas semanas que el precio del servicio puede variar conforme a la demanda, al igual que su división terrestre.

‘Uber Copter’, además del trayecto aéreo, incluirá una carrera en auto desde el hogar del cliente a un helipuerto en la zona baja de la isla, desde donde se tomará el helicóptero en un recorrido de ocho minutos de duración.

Flying cars are no longer something you just see in the movies.

Tune into the third annual #UberElevate Summit tomorrow to see them and more IRL → https://t.co/SD6Rp1MrW4 pic.twitter.com/CNH7DhGrTs

— Uber (@Uber) June 11, 2019